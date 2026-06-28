Спасатели с помощью дрона обследовали побережье в поисках рыбаков на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе после опрокидывания катера. 28 июня сотрудники МЧС обследовали акваторию и побережье с помощью судна и беспилотника. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Патрулирование территории проводил катер ГИМС. Маршрут специально скорректировали с учетом района происшествия. Для охвата большей площади спасатели задействовали дрон, с помощью которого осмотрели около 12 километров береговой линии. С борта самого катера специалисты обследовали 35 квадратных километров акватории и еще 30 километров побережья в семи различных бухтах.

Спасатели обследовали около 12 километров береговой линии на Камчатке 28 июня

Напомним, трое мужчин вышли в залив ночью 23 июня. Вскоре один из них успел сообщить, что их катер перевернулся. За все время к операции привлекали авиацию МЧС, спасательные суда, полицию, волонтеров и экипажи гражданских теплоходов. В общей сложности они осмотрели три тысячи квадратных километров воды и более 500 километров берега.

«25 июня координатор поисково-спасательной операции принял решение о переводе поиска в режим попутного. Продолжает действовать радиограмма, ориентирующая мимо проходящие суда на осуществление поиска», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Судьба пропавших мужчин до сих пор остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

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