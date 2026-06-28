Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Приморье 29 июня Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июня погода в Приморском крае будет по-настоящему летней, но местами капризной. Синоптики обещают жителям региона кратковременные осадки и грозы, однако на большей части территории сохранится тепло. Подробнее о том, где пригодится зонтик, а где можно смело отправляться на пляж – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода в Приморье 29 июня

В крае сохранится неустойчивый характер погоды. Днем местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, а в утренние часы автомобилистам стоит быть осторожнее из-за тумана на дорогах. Ветер будет дуть от слабого до умеренного.

Днем в континентальной части региона воздух прогреется до +23...+28 градусов. На побережье из-за прохладного дыхания моря будет немного свежее: здесь столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса.

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке 29 июня

Во Владивостоке суббота выдастся с переменной облачностью. В утренние часы местами опустится туман и возможна небольшая морось. Днем будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха в приморской столице составит +17...+18 градусов.

В Уссурийске день пройдет преимущественно без осадков, лишь утром местами также ожидается туман. При умеренном южном ветре днем на улице потеплеет до летних +24...+26 градусов.

В Находке синоптики обещают переменную облачность и утренний туман, существенных осадков не предвидится. Умеренный юго-восточный ветер принесет в город тепло до +20...+22 градусов.

Температура воды в Приморье

Море у берегов продолжает прогреваться. В Амурском заливе температура воды сейчас составляет +20 градусов, а в заливе Посьета достигла комфортных для купания +21 градуса. При этом в заливе Находка вода пока остается бодрящей – всего +12 градусов.

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