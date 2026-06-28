Более миллиона рублей вместо земли могут получить многодетные семьи Владивостока Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке многодетным семьям предлагают получить денежную выплату взамен положенного земельного участка. Размер компенсации составляет 1,82 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Семья должна быть официально включена в краевой реестр на получение земельного участка по закону № 837. Деньги можно потратить на приобретение жилья, покупку другой земли или использовать в качестве взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, выплатой можно компенсировать уже понесенные затраты на эти нужды.

«Чтобы получить выплату, необходимо собрать пакет документов и передать его в администрацию Владивостока. Документы принимают в едином окне», – рассказали в мэрии города.

Подача бумаг осуществляется в администрации на Океанском проспекте. Специалисты проконсультируют семьи и помогут правильно оформить документы для получения средств.

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