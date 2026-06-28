Подросток на мотоцикле попал в аварию с восьмилетним пассажиром на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тигильском районе следователи завели уголовное дело на 50-летнюю местную жительницу. Женщина разрешала своему несовершеннолетнему сыну кататься на мотоцикле, что привело к аварии с пострадавшими. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С мая по июнь женщина давала 15-летнему подростку мотоцикл «Эндуро Экс-трим 300». При этом водительских прав и навыков управления у парня не было. Ночью 11 июня юноша поехал кататься и взял с собой 8-летнего пассажира. Во время поездки несовершеннолетний водитель столкнулся с другим транспортным средством. Оба ребенка получили телесные повреждения, с места аварии их забрали в больницу.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

В отношении матери открыли уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Правоохранительные органы продолжают расследование и восстанавливают полную картину столкновения на сельской дороге.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.