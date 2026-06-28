Ремонт детской поликлиники обернулся судебными разбирательствами на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке арбитражный суд отказал подрядчику во взыскании более миллиона рублей с детской стоматологической поликлиники. Разбирательство касалось проекта капитального ремонта помещений для медучреждения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале 2024 года компания взялась разработать проектно-сметную документацию для перепланировки третьего этажа здания на проспекте Победы. Цена контракта составила почти 1,5 миллиона рублей. Однако в июне заказчик в одностороннем порядке разорвал соглашение: подрядчик сорвал сроки и не устранил замечания. Исполнитель с этим не согласился и пошел в суд, требуя взыскать более 1,2 миллиона за якобы выполненную работу и еще 106 тысяч в качестве убытков.

«Потребительская ценность переданных заказчику материалов была признана ничтожной», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Чтобы разобраться в споре, суд назначил строительно-техническую экспертизу. Оказалось, что документы составлены с серьезными недостатками, обследование здания провели формально, а сами проектные решения вообще невозможно воплотить в жизнь.

Инстанция признала отказ заказчика законным и полностью отклонила иск подрядчика. Компанию также обязали выплатить 250 тысяч рублей за проведение экспертизы. Решение пока не вступило в законную силу.

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