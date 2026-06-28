Ребенок утонул во время купания в запрещенном месте в Приморье Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

28 июня в Приморском крае во время купания на особо опасном объекте, который не предназначен для отдыха, утонул ребенок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После случившегося в министерстве по делам ГОЧС Приморского края обратились к родителям. Они просят взрослых ни на минуту не оставлять детей у воды без присмотра, надевать на них спасательные жилеты и отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели.

«Никакой "красивый" пляж или "тихая" заводь не стоят слез и пустоты в доме. Пусть эта трагедия станет последним предупреждением для всех нас», – сказали в ведомстве.

Спасатели напомнили: за оставление ребенка вблизи водоема родителям грозит административный штраф, а в случае его гибели – суровая уголовная ответственность. Если на воде случилась беда, нужно немедленно звонить по номеру 112.

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