Спасатели вывели 16 человек из горящей многоэтажки в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью во Владивостоке произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Амурской. Сотрудники МЧС спасли из задымленного здания 16 человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На втором этаже горели балкон и одна из комнат. Густой черный дым заполнил весь подъезд, отрезав путь соседям сверху. Пожарные приехали через семь минут после вызова. Звенья газодымозащитной службы надели на оказавшихся в ловушке людей специальные устройства и вывели их на свежий воздух. Всего из опасной зоны эвакуировали 16 человек, среди которых оказалось трое детей.

«Комната и балкон выгорели изнутри на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты выясняют точную причину пожара. Также экспертам предстоит оценить материальный ущерб, нанесенный владельцам выгоревшей квартиры.

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