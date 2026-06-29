Пятерых женщин осудят за аферу с субсидиями в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Партизанске перед судом предстанут пять местных жительниц, которых обвиняют в крупном мошенничестве с государственными выплатами. Из-за их незаконной схемы бюджет лишился более трех миллионов рублей, а само уголовное дело насчитывает 19 томов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 2021 по 2024 год одна из обвиняемых помогала жителям Партизанского округа оформлять фиктивные документы, чтобы признать их дома аварийными. За счет этого люди получали незаконное право на денежные средства по федеральной программе «Развитие энергетики».

«В результате этих действий государству в лице министерства строительства Приморского края был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Пресечь противоправную деятельность помогли сотрудники приморского управления ФСБ. Сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве полностью завершено, материалы переданы в Партизанский городской суд. Первое заседание назначено на 30 июня.

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