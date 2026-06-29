Водолазы МЧС ищут тело утонувшего девятилетнего мальчика в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Хорольском округе водолазы МЧС проводят поиски 9-летнего мальчика. Ребенок утонул на водохранилище во время купания на надувном матрасе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о происшествии поступило в центр управления в кризисных ситуациях накануне днем. Трагедия случилась на водоеме около поселка городского типа Ярославский. Для проведения поисковой операции на место направили водолазов МЧС России.

«Проведенные поиски вчера не дали результатов. В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают обследовать водоем», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время спасатели продолжают обследовать водоем. Ход поисковой операции находится на контроле руководства приморского ведомства. Службы в очередной раз призывают родителей внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.