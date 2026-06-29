Жительница Камчатки получила условный срок за кражу денег у знакомого Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мильковском районе Камчатки местная жительница получила условный срок за кражу денег у своего знакомого. Женщина воспользовалась чужим мобильным телефоном, чтобы опустошить банковские счета приятеля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступление произошло в апреле. 47-летняя сельчанка получила доступ к смартфону своего знакомого. Воспользовавшись моментом, она тайком перевела с его банковских счетов почти 34 тысячи рублей. Украденные средства отправила на реквизиты другого своего приятеля.

«Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск о взыскании с осужденной причиненного материального ущерба – ей придется вернуть все украденные деньги. Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

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