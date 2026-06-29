Спасатели нашли тело ребенка на дне водоема в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Хорольском округе завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал во время купания на водохранилище. Водолазы МЧС обнаружили тело ребенка под водой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла днем 28 июня на водоеме около поселка городского типа Ярославский. Выяснилось, что мальчик утонул при купании на надувном матрасе. Для проведения поисковой операции на место происшествия направили профильных специалистов, которые тщательно обследовали акваторию.

«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка в 100 метрах от берега на глубине около трех метров», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

В настоящий момент поисковые работы на местном водохранилище полностью завершены. Тело погибшего ребенка извлекли из воды.

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