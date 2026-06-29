Прокуратура взыскала 390 тысяч рублей с пособника мошенников в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанске прокуратура помогла обманутой женщине вернуть свои сбережения. Через суд с местного жителя, который предоставил мошенникам свою банковскую карту, взыскали более 390 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июле 2024 года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками телефонной компании. Они убедили ее перевести свыше 390 тысяч рублей на выдуманный «безопасный счет». Как выяснилось позже, деньги поступили на реквизиты жителя Партизанска, который предоставил свою карту для участия в незаконных финансовых операциях.

«Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с указанного лица суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

В итоге с ответчика постановили взыскать всю сумму перевода – более 390 тысяч рублей. Исполнение этого судебного решения поставлено на строгий контроль прокуратуры.

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