Три выпускника из Владивостока набрали по информатике по 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке подвели очередные итоги Единого государственного экзамена. Сразу три выпускника смогли сдать информатику на наивысший балл. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Примечательно, что эти ребята стали единственными во всем Приморском крае, кому удалось достичь такого блестящего результата по этому предмету. Заветные сто баллов получили ученик лицея «Технический» Владислав Синяков, ученица школы № 23 Вера Соколова и ученица Университетской школы ДВФУ Полина Рядно.

«На сегодняшний день на счету Владивостока 48 стобалльных результатов и 43 стобалльника», – рассказали в администрации города.

По словам специалистов, этот показатель еще может измениться в большую сторону. Окончательные цифры станут известны после того, как эксперты проверят экзаменационные работы, которые выпускники писали в резервные дни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.