Минздрав опроверг слухи о сборе денег на бензин для скорой в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах начала распространяться информация о том, что бригады скорой помощи просят пациентов оплачивать топливо для выезда на вызов. Министерство здравоохранения официально опровергло эти данные. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Появившиеся сообщения о том, что медики якобы требуют деньги на бензин, оказались выдумкой и не соответствуют действительности. В профильном ведомстве заверили, что все подразделения скорой медицинской помощи на территории региона работают в штатном режиме, без каких-либо перебоев.

«Выезды бригад осуществляются в полном объеме, обеспечение автомобилей необходимыми ресурсами проводится в установленном порядке», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными при чтении сомнительных сообщений. Важно доверять официальным и проверенным источникам информации.

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