Двух заведующих аптеками наказали за путаницу с лекарствами на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Певеке сотрудники прокуратуры выявили нарушения при учете медицинских препаратов в двух аптеках. Руководителей фармацевтических организаций привлекли к административной ответственности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки соблюдения прав граждан на охрану здоровья специалисты сравнили реальные остатки лекарств с цифрами в электронных отчетах. Оказалось, что в обоих учреждениях фактическое количество медикаментов на складах и полках не совпадало с теми данными, которые ранее были внесены в федеральную систему мониторинга.

«По постановлениям прокурора заведующие аптек привлечены к административной ответственности за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов либо внесение в нее недостоверных данных», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

После вмешательства районного надзорного ведомства в фармацевтические организации были внесены соответствующие представления. Сейчас все недочеты в учете медикаментов устранены.

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