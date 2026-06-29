Число стобалльных результатов ЕГЭ увеличилось до 13 на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском две ученицы школы № 33 Анна Федюк и Татьяна Блитенкова получили по 100 баллов на Едином государственном экзамене по биологии. Ранее девушки уже написали на высшую оценку тесты по химии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выпускницы обучались в Сеченовском предуниверсарии. Их отличные результаты позволили увеличить общее количество стобалльных работ в крае до 13. Интересно, что 10 из них приходятся именно на краевую столицу. При этом школа № 33 уже второй раз выпускает отличников по естественно-научным дисциплинам. Успех учениц стал возможен благодаря их собственной подготовке, труду учителей и грамотной организации учебного процесса.

«Экзаменационная кампания 2026 года не завершена. Общее число высших баллов в регионе постепенно растет, и пока лидерство остается за Петропавловском-Камчатским, где сосредоточена основная часть стобалльных работ», – рассказали в управлении образования администрации Петропавловска-Камчатского.

Подведение итогов выпускных испытаний в крае еще не завершилось. Список местных школьников, сумевших получить максимальные оценки по своим предметам, может увеличиться.

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