Прохожий избил обидчика железной клюшкой для гольфа на Камчатке Фото: прокуратура Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском 36-летний местный житель получил реальный срок за избиение человека клюшкой для гольфа. Мужчина нанес тяжелые травмы нетрезвому прохожему, который грубо просил у него деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт произошел в феврале. На улице к мужчине подошел пьяный человек, начал оскорблять его и требовать наличные на покупку алкоголя. Разозлившись, горожанин вернулся к своей машине, достал из багажника железную клюшку для гольфа и поставил телефон на запись видео. После этого он подошел к обидчику со спины и с силой ударил его по голове и телу. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, опасную для жизни. Истекающему кровью человеку вызвали скорую помощь оперативно прибывшие полицейские.

«Нападавший вину признал и пояснил, что выбранный спортивный инвентарь считал хрупким и не способным нанести увечья», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд отправил нападавшего в колонию общего режима. Там он проведет ближайшие два года. В настоящий момент вынесенный обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

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