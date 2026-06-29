В Приморье выросло число стобалльников по результатам ЕГЭ

С 2024 года действует возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке подвели очередные итоги единого государственного экзамена. После публикации результатов по биологии, географии, информатике и английскому языку в копилке приморских выпускников прибавилось шесть максимальных баллов. Теперь в регионе насчитывается 71 стобалльный результат, а всего таких ребят – 64. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В краевом министерстве образования уточнили, что из шести новых сотен одна пришлась на биологию, две – на географию и еще три – на информатику. В ведомстве поздравили школьников и учителей, отметив, что нынешний показатель стал лучшим за последние четыре года. Для сравнения: в 2022 году максимальных баллов было 33, а в 2026-м – уже 71. Причем итоговая цифра еще может измениться – все зависит от результатов экзаменов, которые сдают в резервные дни.

В этом году Приморье установило рекорд по числу высокобалльников: 64 человека получили по 100 баллов, четверо – по 200, а ученик владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов впервые в истории края набрал 400 баллов, блестяще сдав русский язык, профильную математику, физику и химию.

Напомним, с 2024 года в стране по инициативе президента действует возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору. В Приморье для этого определены два дня: 8 июля можно будет переписать иностранный язык (письменная часть), физику, информатику, химию, обществознание и русский язык. А 9 июля – устную часть иностранного, а также биологию, историю, литературу, географию и математику обоих уровней.

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