Во Владивостоке 117 пар поженились в красивые даты 26 и 27 июня

Молодожены выбрали для свадьбы красивые даты: 26.06.2026 и День молодежи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За два дня – 26 и 27 июня – во Владивостоке зарегистрировали брак 117 пар. Молодожены выбрали для свадьбы красивые даты: 26.06.2026 и День молодежи. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

26 июня во Владивостоке создали 74 новые семьи, а 27 июня – еще 43. Больше всего торжественных церемоний прошло в отделе ЗАГС № 1, который традиционно пользуется наибольшей популярностью у вступающих в брак. Как отметила заместитель главы администрации города Екатерина Сиволовская, красивые даты всегда вызывают повышенный интерес, а если они совпадают с праздниками, желающих зарегистрировать отношения становится еще больше. Она подчеркнула, что создание семьи – одно из главных решений в жизни, и в этот день начинается общая история, закладываются новые мечты, планы и традиции. Сиволовская пожелала всем новобрачным крепкого счастья и дружбы в семейной жизни.

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