Ретроэлектричка ЭР-9 возобновляет пляжные рейсы во Владивостоке

Поезд советского образца вновь выходит на линию. Фото: правительство Приморья

С 4 июля по конец сентября винтажный четырехвагонный состав серии ЭР-9 будет курсировать по выходным дням, соединяя центр дальневосточной столицы с популярными зонами отдыха. Поезд советского образца вновь выходит на линию, чтобы доставлять пассажиров к станции Угольная, где расположены востребованные пляжные места. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Движение организовано по отдельному расписанию для субботы и воскресенья. Отправление с вокзала Владивостока запланировано на 10:27, прибытие на станцию Угольная – в 11:14. Обратный рейс стартует в 15:11. В прошлом пляжном сезоне ретроэлектричка уже работала на этом маршруте и получила признание как у местных жителей, так и у гостей города. Проект повторили из-за высокого спроса, сохранив прежний график и стилистику состава.

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