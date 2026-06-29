СК возбудил дело после гибели мальчика на водохранилище в Приморье

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: Следком Приморья

Следственный комитет Приморского края начал уголовное расследование по факту смерти ребенка на воде в Хорольском районе. Трагедия произошла 28 июня 2026 года на водохранилище возле поселка Ярославский. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По предварительным данным, мальчик купался с надувным матрасом, после чего оказался в воде и скрылся из виду. На место сразу выехали следователи и спасатели МЧС. Тело погибшего нашли только на следующий день, 29 июня, сотрудники МЧС по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и родителей погибшего ребенка, чтобы установить все обстоятельства случившегося и понять, что привело к трагедии.

Следственное управление СКР по Приморскому краю призывает жителей региона быть внимательными и осторожными во время отдыха у водоемов.

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