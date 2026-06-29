В Приморье ожидаются дожди, туманы и до +30 градусов 30 июня

Утром и ночью в отдельных районах края сохранится туман Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В последний день июня в Приморском крае ожидается контрастная погода. Ночью сухо и прохладно, днем воздух прогреется до +30 градусов. Однако на побережье будет заметно холоднее – всего +18, +23. При этом в южных районах возможны небольшие дожди, а утром в отдельных местах опустится туман. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным гидрометцентра, завтра, 30 июня, погоду в регионе определит атмосферный фронт. Ночью осадков практически не предвидится, за исключением слабой мороси во Владивостоке. Днем небольшой кратковременный дождь пройдет местами в южной половине края, а также вечером в краевом центре и в Уссурийске. Ветер ожидается слабый или умеренный, на побережье – южный умеренный, во Владивостоке во второй половине дня он усилится до сильного.

Температурный фон распределится неравномерно. В континентальной части ночью столбики термометров покажут +11, +16, днем – от +25 до +30. В Уссурийске будет +26, +28, в Находке днем ожидается +21, +23, а во Владивостоке – всего +18, +20 из-за влияния моря. Ночью в этих городах температура составит +13, +15.

В Амурском заливе +19, в заливе Посьета +22, а в районе Находки +15.

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