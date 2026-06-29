На Сахалине пилот может лишиться свидетельства за посадку у маяка Анива

Прокурор инициировал процедуру временного отстранения от полетов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сахалинская транспортная прокуратура добивается приостановки действия свидетельства частного пилота, который в июне посадил вертолет Robinson на скале Сивучья возле маяка Анива. Эта точка не значилась в плане полета, а площадка не отвечала требованиям безопасности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как выяснила проверка, 15 июня пилот с пассажиром на борту совершил промежуточную посадку на скалистую поверхность, не уведомив диспетчерские службы и не скорректировав маршрут. Такие действия надзорное ведомство квалифицировало как нарушение федеральных правил использования воздушного пространства. Материалы дела переданы в Ространснадзор.

Кроме того, в феврале этого же года тот же пилот уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение в Республике Алтай. Поскольку нарушения повторяются в течение одного календарного года, прокурор инициировал процедуру временного отстранения от полетов – речь идет о приостановке свидетельства, дающего право управлять гражданским воздушным судном.

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