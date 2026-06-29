В Приморье побит рекорд по числу третьих детей с начала 2026 года

Из 272 новорожденных 146 – мальчики, 125 – девочки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 28 июня в Приморском крае родились 59 третьих детей. Это самый высокий недельный показатель с января 2026 года. Всего за эту неделю в регионе появились на свет 272 малыша. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Из 272 новорожденных 146 – мальчики, 125 – девочки. Первенцами в своих семьях стали 104 ребенка, вторыми – 85. Кроме того, зафиксировано 18 случаев рождения четвертых детей, в четырех семьях появились пятые дети, а в одной семье родился седьмой ребенок. Власти региона связывают рост числа многодетных семей с действием национального проекта «Семья», который предусматривает поддержку родителей и создание условий для воспитания детей. В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что мужчины и женщины могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в поликлинике по месту жительства – еще на этапе планирования беременности.

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