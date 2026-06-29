В Находке в ДТП погиб 12-летний велосипедист

На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Фото: полиция Приморья

На Находкинском проспекте в районе дома №10 произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний. Школьник скончался в карете скорой помощи от полученных травм. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По предварительным данным, 28-летний водитель УАЗа выезжал со второстепенной дороги на главную. Мужчина не убедился в безопасности маневра и сбил подростка, который двигался на велосипеде по тротуару от остановки «Центральная площадь» в сторону автовокзала. От серьезных повреждений 12-летний ребенок умер в машине медиков.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, следователи и криминалисты. Для выяснения всех деталей случившегося назначены экспертизы. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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