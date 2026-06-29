Виктор Бут рассказал о предпосылках создания авиакластера в Ульяновской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Бут впервые за долгое время говорит о себе без прикрас. В откровенном интервью Тимуру Абуталипову он предстает не как медийная легенда, а как человек, каждое решение которого в небе над Африкой и в бизнесе было на грани возможного. Бут рассуждает о риске, людях, принципах и о том, как восточная мудрость помогает сохранять ясность ума даже в самых тяжелых ситуациях. Об этом пишет mosaica.ru.

Одной из ключевых тем разговора стала ответственность. По словам Бута, работа в экстремальных условиях, когда от каждого решения зависят жизни людей и судьба целых операций, оттачивает ум до предела:

«Ты должен был в каждый момент принимать решение, зная, что от него зависит все. Только ты, экипаж и ситуация. Это учит видеть главное». Не менее важной темой стали люди.

Виктор Бут признается, что долгие годы работы в Африке разрушили все стереотипы. В разговоре он сделал акцент на Ульяновской области, где, по его мнению, есть все предпосылки для создания мощного авиационного кластера - от заводов-гигантов до научных институтов. Он уверен, что регион должен стать драйвером технологического суверенитета России, а философия Востока, которую он освоил за годы скитаний, помогает ему не просто выживать в хаосе, а видеть стратегию там, где другие видят лишь проблемы.

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