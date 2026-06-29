13-летний мальчик стал жертвой буллинга в детском лагере на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке идет разбирательство вокруг детского оздоровительного лагеря, где отдыхал 13-летний мальчик из другого региона. По данным следствия, в июне 2026 года ребенок подвергся физическому насилию и другим противоправным действиям со стороны сверстников. О случившемся стало известно только после того, как мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Теперь следственный комитет разбирается в случившемся. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следователи уже завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В центре внимания - не только сами несовершеннолетние, применившие насилие, но и руководство лагеря, а также его сотрудники. По версии следствия, они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и позволило произойти инциденту. Сейчас проводится комплекс процессуальных действий: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собираются доказательства, опрашиваются свидетели и персонал лагеря.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить подробный доклад о ходе расследования.

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