Обновленный пункт пропуска Пограничный открылся в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае 29 июня торжественно открыли обновленный многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Пограничный. Это крупнейший сухопутный переход на российско-китайской границе в регионе. В церемонии в режиме видеосвязи приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководители ФТС и пограничной службы, а лично присутствовали губернатор Приморья Олег Кожемяко, генконсул КНР во Владивостоке У Дэминь и другие официальные лица. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Новый терминал построен с использованием самых современных технологий, что позволит кардинально ускорить оформление машин. Таможенники смогут обрабатывать в три раза больше транспорта, чем раньше: до 500 грузовых автомобилей и 200 пассажирских автобусов ежедневно. Сразу после открытия, с 17:00 по местному времени, запустили грузовое направление с десятью полосами движения. А с 30 июня начнет работать пассажирское направление для туристических автобусов - там оборудовали четыре полосы.

Этот пункт пропуска - ключевой для торговли и туризма между Россией и Китаем. С начала 2026 года через старый МАПП Пограничный уже прошло более 65 тысяч машин (рост почти на 15%) и оформлено почти 800 тысяч тонн грузов (плюс 4,5%). Теперь с вводом новых мощностей поток товаров и людей будет только расти. Официальные лица выразили надежду, что обновленный переход станет драйвером экономического сотрудничества и снизит очереди на границе.

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