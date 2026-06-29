В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R44 Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье не прекращаются поиски вертолета Robinson R44, который пропал еще 21 июня. Операцию координирует Дальневосточное МТУ Росавиации. К поискам подключены три вертолета - два Ми-8, один из которых от МЧС, и машины самой авиакомпании. За время поисковой операции они совершили около 60 вылетов, осмотрев огромную территорию площадью более 8 тысяч квадратных километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На земле работы тоже идут полным ходом. В понедельник в районе поиска действовала группа из 14 спасателей МЧС с кинологами и 65 специалистов Авиалесоохраны. Однако местность, где предположительно мог находиться вертолет, чрезвычайно сложная - гористая и труднопроходимая, что сильно затрудняет работу. Из-за наступления темноты поиски временно приостановили и возобновят их во вторник, 30 июня, с рассветом.

За эти дни спасатели обследовали десятки квадратных километров тайги и сопок, но пока никаких следов Robinson R44 не обнаружено. Обстоятельства исчезновения машины остаются загадкой. Ситуация остается на контроле у ведомств.

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