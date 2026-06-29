Житель Камчатки украл 33 розы и подарил их незнакомкам Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизове местный житель нашел необычный способ знакомиться с девушками - он воровал цветы из павильона и дарил их прохожим. Суд признал 31-летнего мужчину виновным в краже и грабеже. Выяснилось, что в начале марта он пришел в цветочный магазин нетрезвым и решил взять понравившиеся розы бесплатно, попросив продавца отвлечься на оформление букета. Схватив 13 роз, он скрылся, а потом подарил их незнакомой девушке у реки Половинка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Убедившись, что полиция не заинтересовалась первой пропажей, мужчина решил повторить трюк. Но второй раз продавец оказалась бдительнее. Он попытался украсть букет из 20 роз, но его заметили и попытались задержать. Игнорируя крики и погоню, мужчина сбежал с цветами и снова подарил их другой случайной прохожей. Всего ущерб от двух эпизодов составил 15,5 тысячи рублей. Свои поступки мужчина объяснил желанием произвести впечатление на девушек.

Ему назначили 380 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.