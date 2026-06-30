На Камчатке пенсионерка повредила могилы свекрови и мужа из-за старых обид Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полиция завершила расследование дела: 63-летняя местная жительница обвиняется в повреждении надгробных сооружений на городском кладбище. Поводом для обращения в полицию стало заявление мужчины, у которого были испорчены могилы бабушки и дяди. В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след пенсионерки, которая, как выяснилось, действовала на почве давних семейных конфликтов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в августе и сентябре 2025 года женщина несколько раз приходила на кладбище. Сначала она повредила гранитную вазу на могиле своей покойной свекрови, а затем испортила памятник и гранитную скамью на месте захоронения супруга. Кульминацией стал акт вандализма с использованием баллончика с зеленой аэрозольной краской - пенсионерка распылила ее на памятник с изображением умершего мужа и на надгробие его матери. Свои действия она объяснила личной неприязнью, копившейся годами.

Против женщины завели несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ - надругательство над телами умерших и местами их захоронения. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уже направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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