Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбы и морепродуктов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дальневосточные рыбаки продолжают наращивать поставки за рубеж. С 22 по 28 июня Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 618 партий рыбы и морепродуктов общим весом свыше 11,3 тысячи тонн. Работа велась на территории Приморского края и Сахалинской области. За неделю специалисты выдали 344 ветеринарных сертификата формы 5i на продукцию водного промысла, из которых 7 пришлись на Сахалин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Основной объем экспорта традиционно ушел в Китай - на эту страну оформлено 396 сертификатов здоровья. Еще 18 - в Республику Корея, и 2 - в страны Евросоюза через Корею. Всего для вывозимых партий подготовлено 416 сертификатов здоровья, включая 11 сахалинских. Помимо экспортных документов, оформлено 174 сертификата при импортных перевозках.

Чтобы гарантировать качество и безопасность товаров, инспекторы отобрали 268 проб от подконтрольной продукции. Из них 37 в рамках государственного задания, 15 - для мониторинга, 5 - по усиленному контролю и 211 - по заявкам владельцев продукции.

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