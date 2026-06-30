В Приморье запретили въезд 200 иностранцам за 10 дней рейда полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершился первый этап федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Полицейские провели масштабные рейды на объектах сельского хозяйства, транспорта, строительства, в местах компактного проживания иностранцев и в торговых точках. Главная задача - контроль за соблюдением миграционных законов и пресечение нарушений. За 10 дней сотрудники полиции составили 531 протокол об административных правонарушениях, в том числе 223 - за нарушение правил въезда или режима пребывания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Кроме штрафов, суд вынес 127 постановлений о выдворении иностранцев за пределы России. Из них 43 человека должны будут покинуть страну самостоятельно, а 84 - принудительно, с помещением в Центр временного содержания. Также направлено 200 представлений о запрете на въезд в РФ. В ходе операции троих мигрантов, которые ранее уклонились от выдворения, задержали и отправили в спеццентр. Всех задержанных дактилоскопировали и проверили по базам розыска.

Отдельный акцент сделан на борьбе с фиктивной регистрацией. За время операции выявлено 35 фактов с признаками преступлений: пять по фиктивной регистрации граждан РФ, 22 - по фиктивной постановке иностранцев на учет и восемь по подделке документов.

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