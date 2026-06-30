На Камчатке директор запрещал бухгалтеру переводить долги работника приставам Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Елизове суд признал виновным 52-летнего руководителя коммерческой компании в неисполнении судебного акта. Следствие установило, что на протяжении девяти месяцев директор давал бухгалтеру устные указания не перечислять на депозитный счет службы судебных приставов сумму долга в 100 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эти деньги были взысканы судом с его работника по кредитным обязательствам, но начальник решил саботировать решение суда.

Руководитель фактически блокировал исполнение судебного решения, не давая бухгалтеру переводить деньги. При этом он не только мешал работе подчиненной, но и нарушал закон. В итоге мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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