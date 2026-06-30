В Петропавловске-Камчатском водитель Lexus врезался в стоящий автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июня в Петропавловске-Камчатском на проспекте Победы произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус» не учел дорожную обстановку, вовремя не затормозил и не выдержал дистанцию до автобуса марки «Зонг Тонг», который стоял на светофоре в ожидании зеленого сигнала. Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате столкновения травмы получил только сам водитель легкового автомобиля - ему оказали медицинскую помощь на месте. Пассажиры автобуса не пострадали, что подтвердили в Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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