В Приморье появились первые 100-балльники по географии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае объявлены результаты ЕГЭ по географии. В этом году сразу два выпускника показали максимальный результат в 100 баллов. Лилия Симанова из школы № 6 города Артема и Даниил Бурлаков из школы № 16 Уссурийска стали лучшими по этому предмету в регионе. Их успех - закономерный итог многолетней работы, искреннего интереса к науке и веры в себя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Лилия Симанова уверена: 100 баллов - это не случайность, а результат систематических занятий и глубокого понимания предмета. Девушка отмечает, что огромную роль сыграла поддержка семьи, которая всегда верила в нее и мотивировала не сдаваться даже в самые напряженные моменты подготовки. По словам Лилии, география стала для нее не просто школьным предметом, а настоящей страстью, которая помогала ей учиться с удовольствием.

Даниил Бурлаков, в свою очередь, отличается не только аналитическим складом ума, но и гуманитарными талантами. Он изучает корейский язык, пишет стихи и драматургические произведения, является победителем краевого конкурса «Утро начинается с Востока» и участником конкурса «Молодые драматурги», где опубликовал свою пьесу. Свободное время Даниил посвящает чтению и общению с близкими.

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