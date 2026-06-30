Прокуратура начала проверку после драки с участием подростков в Уссурийске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске прокуратура организовала проверку по факту драки с участием несовершеннолетних, которая произошла вечером 29 июня на улице Нахимова. Информация об инциденте появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль и намерено дать принципиальную оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также изучит условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на личном контроле прокуратуры.

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