На Камчатке мужчина с ножом и бруском напал на двух знакомых во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН.

В Усть-Большерецке вынесен приговор 45-летнему местному жителю, который в июле прошлого года напал на двух мужчин во время застолья. Все началось с того, что фигурант пригласил прохожих отметить знакомство спиртным, но разговор быстро перерос в конфликт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ссору попыталась прервать супруга подсудимого, однако мужчина не успокоился и пошел за оружием. Вернувшись с кухонным ножом и деревянным бруском, он нанес одному из потерпевших удар бруском по голове, а затем хаотично стал наносить удары ножом обоим мужчинам, выкрикивая угрозы убийством.

Свидетелю удалось вовремя вмешаться и пресечь действия нападавшего, что спасло потерпевших от неминуемой смерти. Суд квалифицировал преступление как покушение на убийство двух лиц и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также год ограничения свободы после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу, и осужденный может его обжаловать.

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