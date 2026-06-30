Четверо жителей Владивосток инсценировали угон иномарки за 6,4 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование дела о страховом мошенничестве с инсценировкой угона дорогостоящего внедорожника. Четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в июне 2021 года они спланировали и разыграли хищение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6,4 миллиона рублей.

Через три месяца один из фигурантов пришел в страховую компанию за выплатой по КАСКО, но денег не получил - фирма отказала из-за неполного комплекта документов. Так афера рухнула, не успев принести плодов.

В ходе следствия внедорожник изъяли, а на имущество обвиняемых наложили арест, чтобы в случае обвинительного приговора обеспечить выплату штрафа. Дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Теперь компании грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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