Из Владивостока запустили прямые рейсы в китайский город Чаньчунь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Владивосток состоялось торжественное открытие нового прямого авиарейса в китайский город Чаньчунь. Первый рейс приземлился в Приморье 29 июня - по традиции воздушное судно встретили водной аркой, а в терминале для пассажиров создали праздничную атмосферу с шарами и украшениями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Регулярные рейсы в Чаньчунь будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам на самолетах Comac ARJ21. Вылет из Владивостока запланирован на 15:10, время в пути - всего 1 час 25 минут. Это позволит путешественникам быстро и комфортно добираться до столицы провинции Цзилинь, которая славится историческими достопримечательностями периода Маньчжоу-го, известной киностудией, тематическими парками и национальными лесными парками. Как отметил генеральный директор аэропорта Денис Чмутов, открытие маршрута - результат соглашения, заключенного с перевозчиком в марте этого года.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, что расширение маршрутной сети укрепляет позиции региона на международной арене и открывает новые возможности для культурных, спортивных и образовательных обменов. Билеты уже доступны на онлайн-площадках.

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