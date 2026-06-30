Жительницу Приморья отправили на принудительные работы из-за долга по алиментам

Чугуевский районный суд признал женщину виновной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае суд вынес приговор местной жительнице, которая более двух месяцев не перечисляла деньги на содержание своих четверых детей. Общая сумма задолженности женщины превысила 1,6 миллиона рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили в суде, мать четверых несовершеннолетних детей уже привлекали к административной ответственности за аналогичный проступок, но это не повлияло на ее поведение. Вместо того чтобы платить алименты, она с февраля по апрель 2026 года не делала никаких перечислений. В результате за этот короткий период у нее образовался новый долг в размере почти 58,5 тысячи рублей. При этом общая сумма задолженности к моменту вынесения приговора достигла 1 693 378,65 рубля.

Чугуевский районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Судьи учли личность подсудимой, а также то, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, в деле не найдено. В итоге ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 7 месяцев. При этом из ее заработной платы будут удерживать 5% в доход государства.

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