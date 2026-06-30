В Кемерове хирурги спасли мужчину, рухнувшего с высоты

Сейчас мужчина пришел в сознание и уже дышит самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове врачи больницы скорой помощи имени Подгорбунского чудом откачали пациента, который упал с большой высоты и размозжил легкое. Мужчина поступил в реанимацию с критической кровопотерей и разрушенной легочной тканью – сердце могло остановиться в любую секунду, но бригада медиков более пяти часов буквально вытаскивала его с того света. Об этом написало Сiбдепо.

Как рассказали в кузбасском Минздраве, у пострадавшего диагностировали разможжение легочной ткани и массивное внутреннее кровотечение на фоне крайне нестабильной работы организма. Хирурги поэтапно сшивали разорванные сосуды и удаляли уничтоженные фрагменты легкого, пока анестезиологи литрами переливали кровь, поддерживая жизнь в израненном теле. Операция длилась больше пяти часов, пациент все это время балансировал на грани, но слаженная работа реаниматологов, хирургов и анестезиологов позволила стабилизировать его состояние.

Сейчас мужчина пришел в сознание и уже дышит самостоятельно – без аппарата ИВЛ. В медучреждении отметили, что случай уникальный даже для практики тяжелой травмы, а выжить пациенту помогла скорость госпитализации и четкая координация всех служб приемного покоя. Восстановление предстоит долгое, но главный рубеж – острую фазу – врачам удалось преодолеть.

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