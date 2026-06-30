Суд во Владивостоке отказал осужденному в праве на смену пола в колонии

Суд отказал в приеме иска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд города вернул исковое заявление осужденного, который требовал признать за ним право на платную гормональную и хирургическую коррекцию половых признаков. Судья указал, что такие требования не могут рассматриваться в гражданском порядке из-за прямого запрета, установленного федеральным законом. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Истец, отбывающий наказание в ФКУ МСЧ-25 ФСИН России, просил суд разрешить ему провести медицинские вмешательства по феминизации организма за собственный счет. Однако суд, изучив заявление, сослался на статью 45.1 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Этот пункт закона с 2023 года прямо запрещает любые операции и лекарственную терапию, направленные на смену пола, включая формирование признаков другого пола. Исключение сделано только для лечения врождённых аномалий, генетических или эндокринных нарушений, но только по решению специальной врачебной комиссии от уполномоченного ведомства.

Поскольку случай заявителя не подпадал под эти исключения, суд постановил, что его претензии не подлежат разбирательству в гражданском судопроизводстве, и отказал в приеме иска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.