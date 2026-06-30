Госавтоинспекция Владивостока нашла водителя, скрывшегося после ДТП с пешеходом

Госавтоинспекция Приморья призывает водителей быть предельно внимательными около пешеходных переходов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который покинул место ДТП с пострадавшим на улице Русской. Инцидент произошел вечером 29 июня, а виновник был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным полиции, автомобиль двигался со стороны улицы Шуйская в направлении проспекта 100-летия Владивостоку. Возле дома № 16 по улице Русской водитель сбил 22-летнего молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу машины. Пешеход получил травму, ему назначили амбулаторное лечение.

Скрывшимся нарушителем оказался 29-летний иностранный гражданин. В этом году его не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, состояние опьянения не зафиксировано. На него составили протоколы по статьям 12.24 (причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью), 12.18 (непредоставление преимущества пешеходам) и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Назначены экспертизы, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Госавтоинспекция Приморья призывает водителей быть предельно внимательными около пешеходных переходов, школ, торговых центров и парковок, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В экстренных случаях можно звонить в дежурную часть по телефону 8 (423) 249 09 21.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.