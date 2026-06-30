В Приморье 1 июля воздух прогреется до +30

Ночью и утром в некоторых районах возможен туман Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В первый день июля погоду в Приморском крае определит атмосферный фронт, который принесет местами кратковременные дожди, а в отдельных районах – ливни с грозами. При этом в континентальной части региона столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов, тогда как на побережье будет существенно свежее – не выше +21 градуса. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, а ветер южного направления сохранится умеренным. Во Владивостоке ожидается переменная облачность, туман и морось в утренние часы, днем ветер усилится до сильного, а температура составит всего +16...+18 градусов.

В Уссурийске осадков практически не предвидится, но днем также будет дуть сильный южный ветер, при этом воздух прогреется до +25...+27 градусов. В Находке обойдется без дождей, ветер днем станет восточным и умеренным, местами сильным, а температура будет колебаться от +21 до +23 градусов.

Что касается воды, то в Амурском заливе она +20 градусов, в заливе Посьета – до +21 градуса, а в районе Находки значительно холоднее – всего +13 градусов.

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