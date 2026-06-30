Жительницу Чукотки будут судить за покушение на убийство знакомой

Собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить материалы дела прокурору Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре завершено расследование уголовного дела против 53-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на убийство приятельницы. Преступление не довели до конца, потому что потерпевшая смогла сбежать и вовремя получить помощь медиков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, инцидент произошел в мае нынешнего года. Ночью в одной из квартир на улице Ленина обвиняемая, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорилась со своей знакомой. В ходе внезапно вспыхнувшей личной неприязни она схватила нож и нанесла им удар в область груди женщины. Однако злоумышленнице не удалось осуществить задуманное до конца – потерпевшая выбежала из квартиры, а позже ей оказали необходимую медицинскую помощь, которая спасла ей жизнь.

На протяжении всего следствия фигурантка полностью признавала вину и раскаивалась в содеянном. Собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить материалы дела прокурору. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд для вынесения приговора.

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