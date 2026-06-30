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НовостиПроисшествия30 июня 2026 9:57

Жительницу Чукотки будут судить за покушение на убийство знакомой

Злоумышленнице не удалось осуществить задуманное до конца
Евгения Богданова
Собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить материалы дела прокурору

Собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить материалы дела прокурору

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре завершено расследование уголовного дела против 53-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на убийство приятельницы. Преступление не довели до конца, потому что потерпевшая смогла сбежать и вовремя получить помощь медиков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, инцидент произошел в мае нынешнего года. Ночью в одной из квартир на улице Ленина обвиняемая, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорилась со своей знакомой. В ходе внезапно вспыхнувшей личной неприязни она схватила нож и нанесла им удар в область груди женщины. Однако злоумышленнице не удалось осуществить задуманное до конца – потерпевшая выбежала из квартиры, а позже ей оказали необходимую медицинскую помощь, которая спасла ей жизнь.

На протяжении всего следствия фигурантка полностью признавала вину и раскаивалась в содеянном. Собранных улик оказалось достаточно, чтобы направить материалы дела прокурору. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд для вынесения приговора.

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