Прямой рейс связал Владивосток и Чаньчунь

Город известен историческими и природными достопримечательностями. Фото: Международный аэропорт Владивосток

Первый регулярный рейс из Владивостока в китайский город Чаньчунь выполнен 29 июня. Авиакомпания Chengdu Airlines открыла прямое сообщение между двумя городами, и теперь добраться до столицы провинции Цзилинь можно меньше чем за полтора часа.

По авиационной традиции борт в аэропорту Владивостока встретили водной аркой. В терминале международной зоны регистрации стойки украсили воздушными шарами – торжественность момента подчеркивала значимость нового маршрута. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов отметил, что авиагавань наращивает частоту полетов по китайскому направлению, фиксируя устойчивый рост пассажиропотока. Открытие рейсов в Чаньчунь, по его словам, расширяет возможности для туристических и деловых поездок и укрепляет российско-китайские экономические связи. Он поблагодарил партнеров из Chengdu Airlines за реализацию соглашения, подписанного еще в марте этого года.

В летнем расписании рейсы запланированы два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет из Владивостока в 15:10, время в пути – 1 час 25 минут. На линии задействованы воздушные суда Comac ARJ21.

Чаньчунь – столица северо-восточной провинции Цзилинь. Город известен историческими и природными достопримечательностями, а также атмосферой китайского Северо-Востока и культурой кинопроизводства, что делает его характерным туристическим направлением. Билеты уже доступны на онлайн-площадках.

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