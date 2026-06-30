Работники Эрмитажа нашли шкатулку с сокровищами во Владивостоке

Торжественное закрытие проекта намечено на 27 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке, в Приморской государственной картинной галерее, открылась выставка «Драгоценность с секретом» из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозиция объединила более 60 ювелирных шедевров, многие из которых имеют потайные отделения, а само пространство зала-сейфа сотрудники музея назвали настоящей шкатулкой с драгоценностями. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Идея выставки родилась после успешного проекта в Амстердаме, где публику особенно заинтересовали предметы со скрытыми деталями. В итоге в Приморье привезли кольца, перстни, табакерки и кубки с секретными механизмами и тайниками. Среди экспонатов – двойной перстень из коллекции Николая I, табакерка с портретом знаменитой куртизанки Китти Фишер из собрания Юсуповых, а также кубки из коллекций Шереметевых, великого князя Алексея Александровича и дипломата Дмитрия Татищева.

Как рассказала старший научный сотрудник Эрмитажа Екатерина Абрамова, изначально такие хитроумные украшения служили не для темных дел, а для радости: их дарили на дни рождения и именины, чтобы удивить и вызвать эмоции у людей высшего света. Со временем коллекция пополнялась из национализированных собраний, и сегодня точно установить, когда началось ее формирование, уже трудно.

Выставка приурочена к 60-летию Приморской картинной галереи. Заместитель директора галереи Наталья Левданская отметила, что выбор предметов проходил профессионально, а сотрудники Эрмитажа высоко оценили камерное пространство владивостокского зала-сейфа, назвав его идеальным для ювелирных экспозиций. Торжественное закрытие проекта намечено на 27 сентября и совпадет с открытием XI «Дней Государственного Эрмитажа» в Приморском крае.

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