Компания лишилась прав на гидротехническое сооружение в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд лишил коммерческую организацию права собственности на гидротехническое сооружение. Разбирательства касались крупного объекта недвижимости, который расположен в бухте Анна. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С иском обратился прокурор Приморского края. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным право собственности компании на гидротехническое сооружение, расположенное на мысе Анна. Кроме того, прокурор настаивал на том, чтобы официально зарегистрировать этот объект недвижимости за Российской Федерацией.

«В связи с установленными по делу обстоятельствами, суд пришел к выводу признать отсутствующим право собственности на гидротехническое сооружение», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Несмотря на то, что суд лишил предприятие прав на постройку, требование о передаче сооружения в собственность государства инстанция отклонила. Вынесенное решение еще не вступило в свою законную силу.

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