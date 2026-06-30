Хозяина покусавшей ребенка собаки осудят в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке осудят мужчину, чья собака покусала трехлетнего ребенка. Хозяину животного грозит наказание за то, что по его неосторожности малыш получил тяжелые травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло прошлым летом во дворе на улице Посьетской. Утром местный житель вывел своего питомца на прогулку. Собака была на поводке, но хозяин не надел на нее намордник. Животное внезапно набросилось на оказавшегося рядом малыша и укусило его за руку. Травмы оказались очень серьезными: врачи и эксперты квалифицировали их как тяжкий вред здоровью ребенка.

«Допрошены свидетели, проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы, собрана достаточная доказательственная база», – рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

Сейчас расследование полностью завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд. Мужчине предстоит ответить за беспечность во время выгула своей собаки.

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